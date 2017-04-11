傳將與余筱萍較勁 吳沛憶：我在新聞看過他

民進黨新北市黨部主委余天的女兒余筱萍擬參選台北市萬華區議員，傳出可能會跟民進黨發言人吳沛憶同台較勁。被媒體問到，余曉萍知名度很高有何感想？吳沛憶笑著說，「我在新聞上看過她。」

民進黨副秘書長徐佳青說，對個別參選人，沒任何評論，但對於很多人想代表民進黨參選的現象，樂觀其成，這意味基層對民進黨的公職人員有一定程度的信任。民進黨7月才會召開黨代表大會，在此之前，2018年的選舉提名條例都尚未通過，所以講這些還言之過早。據她所知，至少有5人要參選。

擬參選台北市萬華區議員的余筱萍今天說，父親余天是民進黨新北市黨部主委，累積不少人脈，她參選議員，將主打婦女兒童權益，目前正積極規畫中。媒體日前報導，余筱萍黨內面臨的對手，還有民進黨發言人吳沛憶，不過據了解，吳沛憶意願不高。

吳沛憶今天被問到是否有意參選中正萬華區？她說「沒有」。關於余筱萍參選一事，她說，現在討論太早，上次只是選對會先提出方案，方案也必須由全代會通過，一切等黨內初選辦法出來後再來討論，會比較恰當。

(中時)