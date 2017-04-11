NBA》輪休當道？ 11名球員同日休兵觀戰
目前的NBA不但是以強攻取代防守，就連馬刺總教練帕波維奇過去讓主力球員輪流休息，被人詬病的「輪休」制度也成為各隊仿效的王道。光是11日的8場比賽就有11名球員壁上觀，這些人包含騎士詹姆斯、厄文、勇士克雷湯普生等人，開始備戰季後賽的來臨。
騎士少了詹姆斯與厄文兩大主將，客場延長賽121比124吞下3連敗；勇士沒有擅長飆射三分球的克雷湯普生，在主場99比105不敵爵士，14連勝止步，爵士的戈登海沃德同樣缺陣。
巫師前往底特律梯關，主控沃爾不在陣中，但巫師最終還是105比101擒殺活塞，穩坐東區第四席位；甫搭上西區季後賽末班車的拓荒者，讓利拉德和射手麥科倫喘口氣，頂替利拉德先發的馮萊投進絕殺球，幫助拓荒者99比98氣走馬刺。
黃蜂客場打公鹿，肯巴沃克缺席，黃蜂進攻嚴重當機，整場比賽只得到79分，慘遭公鹿踹傷；火箭讓貝弗利、卡培拉與路威廉斯坐在休息區觀戰，單靠哈登一人獨撐大樑，全隊第三節僅攻下12分，最終96比125慘敗在快艇的手下。
(中時電子報)
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