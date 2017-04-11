全台最高書房 將誕生梨山賓館
全台最高海拔的書房「山那邊 夢想書房」將誕生梨山賓館，11日在豐原客運總站舉行募書活動，立委江啟臣現身捐了2本書，未來募得書籍將交由豐客6506及台北梨山熊巴士運送上山，盼3個月內募集3000本書，年底目標5000本，為高山偏鄉注入更多深入旅遊的觀光亮點。
發起人台中市高山觀光文創協會理事長林閔政指出，梨山賓館分館2樓空間原是音樂演出場地，去年挪移到新成立的會議室，空間原本要擴大為商品營運區，梨山賓館董事長顧正隆和總經理洪志隆得知閱讀計畫，立即允諾把約30坪空間改為書房。
江啟臣今天也捐了2本書，分別為《幸福巴士》、《幸福一念間》，他表示，《幸福巴士》為2104年出版，蒐集台灣10大特色公車路線，希望能將豐客前往梨山的高山巴士6506列入書中；他也希望，每位旅客可以帶著一本書到山上，邊旅行邊閱讀，讓夢想隨巴士啟程。
梨山賓館響應夢想書房募書活動，民眾只要捐書、住房即享優惠，但因書房空間有限，首波以詩作、散文、小說…等文學類為主，成人及童書皆可，謝絕宗教、健康、廚藝、法等工具書。民眾可直接送到台中市豐原客運總站或梨山熊巴士台北租車公司，也可郵寄至台中市和平區梨山里中正路91號（山那邊夢想書房 林閔政收）。
(中時)
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