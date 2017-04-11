擬聲請釋憲 李來希：避免社會動盪

全國公務人員協會理事長李來希今天表示，已經準備好解釋憲法聲請書，等到溯及既往的條款與違反信賴保護原則的法案強行表決後，就會主動連署聲請釋憲。

年金改革大戰已經如火如荼開打，各團體也紛紛提出相關活動跟行動，像是工鬥發起「基本保障、工人鬥陣行」行腳計畫等。全國公務人員協會理事長李來希，則打算申請釋憲。

李來希在臉書上PO出已經草擬好的的解釋憲法申請書，並表示等溯及既往的條款與違反信賴保護原則的法案強行表決後，說服朝野政黨克制，主動連署聲請釋憲。

李來希說，希望釋憲可以解決退休軍公教人員的困境，避免社會動盪，早日讓不確定因素落幕。

李來希表示，千萬不要讓老先生老太太拖著老命，用自己的老本，與國家機器對抗，負責任政府的主政者是不會這樣欠缺惻隱之心

李來希強調，如若不然，會帶著夥伴與無良政府周旋到底。1060411

(中央社)