擬聲請釋憲 李來希：避免社會動盪
全國公務人員協會理事長李來希今天表示，已經準備好解釋憲法聲請書，等到溯及既往的條款與違反信賴保護原則的法案強行表決後，就會主動連署聲請釋憲。
年金改革大戰已經如火如荼開打，各團體也紛紛提出相關活動跟行動，像是工鬥發起「基本保障、工人鬥陣行」行腳計畫等。全國公務人員協會理事長李來希，則打算申請釋憲。
李來希在臉書上PO出已經草擬好的的解釋憲法申請書，並表示等溯及既往的條款與違反信賴保護原則的法案強行表決後，說服朝野政黨克制，主動連署聲請釋憲。
李來希說，希望釋憲可以解決退休軍公教人員的困境，避免社會動盪，早日讓不確定因素落幕。
李來希表示，千萬不要讓老先生老太太拖著老命，用自己的老本，與國家機器對抗，負責任政府的主政者是不會這樣欠缺惻隱之心
李來希強調，如若不然，會帶著夥伴與無良政府周旋到底。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。