綠：很多人想代表民進黨參選 樂觀其成

民進黨新北市黨部主委余天的女兒余筱萍擬參選台北市萬華區議員。民進黨副秘書長徐佳青說，對個別參選人，沒任何評論，但對於很多人想代表民進黨參選的現象，「樂觀其成」。

擬參選台北市萬華區議員的余筱萍今天說，父親余天是民進黨新北市黨部主委，累積不少人脈，她參選議員，將主打婦女兒童權益，目前正積極規畫中。

媒體日前報導，余筱萍黨內面臨的對手，還有民進黨發言人吳沛憶。

不過，吳沛憶今天被問到是否有意參選中正萬華區？她說「沒有」，她也說，現在討論太早，上次只是選對會先提出方案，方案也必須由全代會通過，一切等黨內初選辦法出來後再來討論，會比較恰當。

民進黨副秘書長徐佳青說，對於個別選區、個別參選人，黨沒有任何評論，民進黨7月才會召開黨代表大會，在此之前，2018年的選舉提名條例都尚未通過，所以講這些還言之過早。

不過，徐佳青指出，「對於很多人願意、也想代表民進黨參選的現象，我們都樂觀其成」，這也代表基層對民進黨的公職人員有一定程度的信任。1060411

(中央社)