營救李明哲方式 朝野黨團不同調

營救李明哲朝野不同調，時代力量黨團要求召開國際記者會，民進黨團認為應尊重外交部專業評估。國民黨團總召廖國棟認為發聲明不痛不癢，低調救人比較容易達成。

立法院長蘇嘉全上午召開朝野協商，針對李明哲案是否由立法院發表共同聲明，因朝野無共識，最後立法院會通過民進黨團與時代力量黨團分別提案，要求北京當局立即釋放李明哲、對外說明他涉及何罪，並公布關押地點、協助安排家屬探視；政府應全力與對岸交涉。

陸委會副主委邱垂正在朝野協商時表示，李明哲的個人藥品不僅已經送到對岸海協會，海基會也有義務律師、相關人員全力協助家屬。

法務部次長蔡碧仲在朝野協商時也說，已透過「兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」展開溝通，但對方遲遲沒回應，至今還不知道李明哲到底是被用什麼樣的法律機制把他關押。

蔡碧仲表示，法務部在這起案件上，一開始有用電話與對岸進行聯繫，雖然一度有回應，但後續公函就沒有音訊。

被問召開國際記者會民進黨團是否有顧慮？民進黨團幹事長葉宜津說，國際記者會對外說明台灣自由、民主、人權的立場是必要，以李明哲人身安全為最高指導原則，什麼時候該開國際記者會，應尊重外交部的專業，找一個適當時機點召開，而不是由國會下指導棋，這不太妥當。

葉宜津說，不是反對召開國際記者會，國際記者會召開的時機由外交部專業評估。

中國國民黨立法院黨團總召廖國棟說，兩岸司法互助協議沒有暢通、甚至阻塞，特別要求海基會極盡洪荒之力找到與對方溝通的管道與窗口，這是蔡政府兩岸「漸凍」造成，一定要回到源頭處理，否則類似案件會層出不窮。

廖國棟說，國民黨要求海基會與海協會對口應儘速暢通，怎麼樣把人救回來這是最重要，除按照既有司法互助協議外，低調救人會比較容易達成。

廖國棟說，站在國民黨的立場，兩岸關係是暢通的，願意協助政府把人營救出來，但須低調處理，也願意協助政府暢通兩岸關係，「發個聲明又怎樣，不痛不癢」。1060411

(中央社)