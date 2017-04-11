近距離接觸凱蒂貓 長榮邀民眾同樂

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長榮航空今年上半年將推出4架全新主題彩繪機-郊遊機、夢想機、派對機及友誼機，15日將舉辦彩繪機嘉年華，邀請民眾和Hello Kitty近距離接觸。

長榮航空為慶祝4架全新彩繪機陸續亮相，將於14日至16日於信義區香堤大道與廣場，舉辦長榮航空彩繪機嘉年華，以歡迎登機，快樂一起飛為主軸，現場將送出超過萬件限量贈品，有機會贏得彩繪機免費機票，還可體驗4大彩繪機。

長榮航空表示，15日下午2時將邀請三麗鷗超人氣角色Hello Kitty、丹尼爾、酷企鵝、KiKi LaLa及美樂蒂，與長榮航空的空服員攜手進行夢幻主題大遊行與精彩表演，邀請民眾近距離感受長榮航空彩繪機的超萌魅力。

長榮航空還規劃，將豪華機艙搬到信義街頭，民眾可實際體驗皇璽桂冠艙、菁英艙以及經濟艙，搭配超可愛的彩繪機服務用品與專業人員的親切解說，讓民眾在地面也能感受長榮航空彩繪機的空中魅力。

長榮航空也打造4大彩繪機體驗館，讓民眾在信義街頭也能感受世界各地的特色與風情；還首度打造高達五米的大型主題氣球，由丹尼爾機長伴隨著Hello Kitty，邀請所有旅客一同於長榮航空彩繪機嘉年華合照打卡，還有機會抽機票，與三麗鷗超萌角色一起飛。

長榮航空表示，即日起至24日參加歡迎登機，快樂一起飛線上活動，即有機會抽中彩繪機直飛城市經濟艙5折優惠碼，於EVA MOBILE APP訂購指定航點機票，輸入優惠碼「GO500」，還可直接享有新台幣500元折抵優惠（活動網址：http://www.evakittysp.com/#/）。1060411

(中央社)