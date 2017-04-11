榮民張代錦百歲生日 總統閣揆贈壽軸壽屏
澎湖單身榮民張代錦，今天歡慶百歲，澎湖縣長陳光復除致贈生日禮金外，還特別轉贈總統蔡英文「壽」軸，連在大陸的76歲的女兒也越洋電話慶生，場面幸福溫馨。
退輔會澎湖榮服處長韓忠義今天也代表行政院長林全致贈「福澤百歲」壽屏，並代表輔導會主委李翔宙致贈生日蛋糕、金戒指等賀禮，在場人員一起高唱生日快樂歌，滿室洋溢溫馨熱鬧氣氛及衷心祝福。
張代錦目前單身獨居，身體仍硬朗，每天還騎乘腳踏車前往市區購物或運動，生活起居及三餐飲食皆可自理，原本縣府有意提供老人餐食，但個人認為自己還能動，且擁有很多資源而婉拒，希望這資源提供給更給需要的人，而在大陸76歲的女兒，也在慶生同時，打越洋電話來祝賀，讓老榮民相當高興。
澎湖榮服處在張代錦老榮民住所，安裝有「遠距居家照顧系統」，服務人員及榮欣志工亦綿密關懷訪視。
張代錦老榮民，湖南省酃縣人，年少即從軍報國投身軍旅，曾參加過對日抗戰及國共內戰等大小戰役，38年隨軍來台，民國54年以海軍陸戰隊上士退伍，曾獲頒有忠勤勳章。1060411
(中央社)
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