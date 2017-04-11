軍職年改未溝通 退伍軍人到國防部蛋洗抗議

台灣退伍軍人權益保障協會11日到國防部抗議，宣告該協會不排除籌劃「包圍總統府、佔領國防部」。（陳怡誠攝）

該協會成員在國防部前丟雞蛋抗議後，宣洩對國防部長馮世寬不滿情緒。（陳怡誠攝）

國防部大門前丟遭退伍軍人協會代表丟雞蛋抗議，現場到處「蛋」痕累累。（陳怡誠攝）

退伍軍人權益保障協會11日到國防部抗議，抨擊國防部未依承諾進行軍人年金的改革公聽會，並宣告籌劃下一波「包圍總統府、佔領國防部的行動」。現場，抗議退伍軍人協會成員也在國防部大門丟雞蛋，以此表達不滿情緒。

(中時)