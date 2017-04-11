MLB》為了搶分 強打哈波竟也玩突襲短打？
只要哈波(Bryce Harper)站上打擊區，強打實力總讓對手畏懼，但他用表現告訴所有人，他的鬥志跟速度也是一等一！11日國民對戰紅雀，6下時僅以1分領先，但這顯然讓人不安心，此時哈波帶頭衝，首棒上場突然偷點，並拔腿狂奔、飛撲上到一壘，用高昂鬥志引燃全隊打線，率國民14比6痛電紅雀奪勝。
此役國民一開始就火力全開，儘管羅阿克(Tanner Roark)5局投球失掉5分(2分自責)，但打線力挺，幾乎局局發動攻勢，前4局從紅雀的溫萊特(Adam Wainwright)手中打進3分追平，接著5下更一舉搶進3分反超，讓溫萊特投不滿5局失6分(5分自責)退場，最後豪取14分勝出，國民總教練貝克形容「這簡直是一場惡戰！」
國民能贏球，哈波絕對是居功厥偉；他此役6次站上打擊區，連同6下精采的內野安打在內，全場敲出4支安打、選到2次保送，上壘率百分百，更在第1、第8局替球隊打進3分打點，表現非常搶眼。在他的領軍下，國民火力完全爆發，5下猛攻逆轉戰局，8下再狂打7分奠定勝基，終場以8分之差勝出。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。