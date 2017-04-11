MLB》為了搶分 強打哈波竟也玩突襲短打？

哈波6下突然用上偷點，並展現鬥志飛撲上到一壘。(截自大聯盟官網)

只要哈波(Bryce Harper)站上打擊區，強打實力總讓對手畏懼，但他用表現告訴所有人，他的鬥志跟速度也是一等一！11日國民對戰紅雀，6下時僅以1分領先，但這顯然讓人不安心，此時哈波帶頭衝，首棒上場突然偷點，並拔腿狂奔、飛撲上到一壘，用高昂鬥志引燃全隊打線，率國民14比6痛電紅雀奪勝。

此役國民一開始就火力全開，儘管羅阿克(Tanner Roark)5局投球失掉5分(2分自責)，但打線力挺，幾乎局局發動攻勢，前4局從紅雀的溫萊特(Adam Wainwright)手中打進3分追平，接著5下更一舉搶進3分反超，讓溫萊特投不滿5局失6分(5分自責)退場，最後豪取14分勝出，國民總教練貝克形容「這簡直是一場惡戰！」

國民能贏球，哈波絕對是居功厥偉；他此役6次站上打擊區，連同6下精采的內野安打在內，全場敲出4支安打、選到2次保送，上壘率百分百，更在第1、第8局替球隊打進3分打點，表現非常搶眼。在他的領軍下，國民火力完全爆發，5下猛攻逆轉戰局，8下再狂打7分奠定勝基，終場以8分之差勝出。

(中時電子報)