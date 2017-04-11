偏鄉學童遊台北 小朋友最愛這裡
外界一般刻板印象都認為小朋友喜歡去動物園大於喜歡去故宮，但偏鄉學童來台北玩時，反而最喜歡故宮的兒童學藝中心。
許多家住中南部的弱勢學童要來台北遊玩，機會並不多。為了要讓弱勢兒童也可以到台北參觀著名的動物園、故宮等知名景點，日月光文教基金會跟南投縣草屯鎮的僑光國小合作，讓校內41名師生可以到台北玩2天1夜。
日月光文教基金會今天說，行程帶小朋友參觀故宮、動物園等，不過小朋友最喜歡的景點，反而不是動物園，而是故宮博物院。
由於小朋友們是第一次進到故宮裡參觀，當他們看到國寶收藏品翠玉白菜時，小朋友也很開心的說「耶！我看到翠玉白菜了！」
除了參觀博物館之外，故宮的兒童學藝中心也讓小朋友「玩瘋了」，學藝中心裡頭的互動體驗、拓印、還有3D魔幻探索區等，都讓小朋友玩得非常開心，甚至希望可以停留久一點的時間。
故宮兒童學藝中心是為了為縮短與新世代學童的距離，增進學童對故宮文物的興趣與認識。1060411
(中央社)
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