全台鳥類數量最高地區 連4年都在這裡

農委會特生中心及中華民國野鳥學會今天發布「2017台灣新年數鳥嘉年華」，順利進行第4年，嘉義布袋是水鳥聚集的天堂，記錄3萬6701隻次鳥類，連續4年成為台灣鳥類數量最高樣區。

據此次觀察結果，全台鳥類達343種、32萬2353隻次創新高；但有4種鳥大幅減少，其中2種是往年新低。

特生中心副主任李訓煌表示，「2017台灣新年數鳥嘉年華（New Year Bird Count Taiwan, NYBC Taiwan）」，已順利完成第 4年的任務，全國共1258人次在174個樣區（涵蓋國土13%）數小鳥，共記錄343種、32萬2353隻次，成果突破往年紀錄。

中華民國野鳥學會理事長蔡世鵬表示，去年觀測人數1116人次，這次參與人次持續增加，主要是鳥老大（樣區負責人）選定樣區、規劃路線，由鳥夥伴（協同調查記錄）進行觀察，鳥鄉民（參與民眾）協助記錄；包含特生中心、中華民國野鳥學會、台北市野鳥學會、高雄市野鳥學會等攜手完成。

特生中心棲地生態組助理研究員林大利表示，所有樣區中，以「田寮洋」樣區和「南澳」樣區並列鳥種數冠軍，皆調查到107種鳥類。「嘉義布袋」則是水鳥聚集的天堂，記錄3萬6701隻次的鳥類，連續4年成為鳥類數量最高的樣區；「高雄茄定」的鳥類數量居次，共記錄1萬8429隻次的鳥類。

但是他說，2017年這次的觀察，發現4種鳥大幅減少，其中以黑腹燕鷗的下降幅度最大，比去年減少4238隻次，對比往年觀察到最多近9000隻次，減少約一半。蒼鷺比去年減少1059隻次，對比去年最多觀察到1200隻次，這次剩200多隻次，是往年新低。

再來是長趾濱鷸比去年減少了980隻次，這次觀察到剩600多隻次，達新低；第 4種是翻石鷸比去年減少了773隻次。

他並說，前述的蒼鷺、長趾濱鷸這次所觀察到的隻次，是往年以來新低。媒體聯訪追問原因，他說，多數鳥類觀察領域關注數量減少的原因，多跟棲地流失有關，但是台灣才觀測到第4年，要做10年以上才能做趨勢評估；也可能跟鳥類遷徙飛行途徑有關，現在還在初期推測，需要再做審慎研究。

他還說，蘭陽平原跟中南部沿海濕地減少的變化，都是要做進一步研究的內容；配合聯合國2020年要完成生物多樣性公約10年期程的「愛知目標」，屆時會發布2020年鳥類國家報告，包含5年觀察資料及各種鳥類在台灣的變化與可能原因分析。

蔡世鵬補充，近20、30年來溼地消失很快，特生中心也將進行從日據時代起至今的濕地變化研究；而鳥類數量是否真的減少，也要跟其他國家棲地做資料比對，數量增加不一定是保育做得好，也可能是鄰國棲地流失，讓鳥群調整遷徙路線。林大利說，台灣將透過亞洲水鳥普察聯盟（Asian Waterbird Censes）比對各國資料。1060411

(中央社)