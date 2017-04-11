脊椎移位打噴嚏都痛 微創手術擺脫痛苦
50歲盧姓消防員出現脊椎疼痛症狀，打噴嚏、蹲下、起床都痛，就醫檢查，發現他的第五腰椎、第一薦椎椎間盤突出合併脊椎移位，經微創導航脊椎融合手術，術後擺脫疼痛。
盧姓患者因工作關係，需要爬高爬低負重，10年前出現脊椎疼痛，起先到復健中心接受物理治療，1年後，疼痛狀況改善，他置之不理。
未料，半年前脊椎疼痛再出現，連打噴嚏、蹲下、起床、睡覺時都感到疼痛，整個人坐立難安無法久坐，嚴重影響工作、日常生活作息，他到童綜合醫院微創中心就醫檢查。
童綜合醫院副院長徐少克檢查後，確認患者的第五腰椎與第一薦椎椎間盤突出合併脊椎移位，安排進行脊椎精準微創融合手術，切除突出的椎間盤並放進人工椎間盤支架將移位部位復位並固定。
徐少克指出，脊椎精準微創融合手術相較傳統手術來說，因術中不須干擾神經幹，所以對神經幹損傷機會小，減少造成癱瘓機會，所以安全性較高。
手術時，減少破壞正常的組織結構並且不破壞脊椎整體支撐結構，除了術後不需要穿笨重的鐵衣，未來也不易發生臨近脊椎受力過大而提早壞損，相對傳統手術後遺症也相對減少很多。
徐少克表示，手術時的血流量平均僅150至300cc之間，對於老人家的心臟負荷小，手術患者80、90歲都不是大問題，近5年已有超過250位80歲以上的老人家接受微創手術，術後，體能狀況變化不大，恢復較傳統手術快的很多，大多5天內即可出院。
盧姓患者表示，術後睡覺、起床或蹲下都不成問題，術後第9天即回到工作崗位，上班迄今脊椎狀況回復穩定，擺脫了脊椎不舒服的痛苦。1060411
(中央社)
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