民進黨：三中案應重啟調查 約談馬英九
民進黨今天說，國民黨賤賣「三中」（中影、中視、中廣）脫產過程受外界質疑，前總統馬英九任黨主席期間所處分的三中案，都有具體新事證，北檢應立即重啟調查，並約談馬英九。
對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯表示，「馬前總統絕對禁得起檢驗，請蔡正元先生出面說明，把一切攤在陽光下」。
中國國民黨過去遭檢舉賤賣旗下的中影、中廣和中視，2014年特偵組「查無不法事證」，宣布全案偵結。但不當黨產委員會日前表示，正整理當時卷案，若找出新事證，將向台北地檢署告發。
民主進步黨副秘書長徐佳青今天偕同發言人張志豪、吳沛憶召開記者會表示，國民黨龐大的不當黨產，全是以不公不義的手段所得，追討國民黨黨產已是全民共識，其中又以國民黨賤賣「三中」（中影、中視、中廣）的脫產過程最受外界質疑。
徐佳青說，法官林孟皇曾針對中影案，承辦其中牽涉的偽造文書案，閱卷相關三中交易，意外發現非常多的疑點，但特偵組對於相關證據跟疑點，不但不進行調查，還予以行政簽結。
徐佳青指出，林孟皇為昭公信，另案選派洪姓會計師進行相關案件審查，根據洪姓會計師查詢帳務跟財產的結果，結案報告提出九大疑點。
民進黨發言人張志豪說，曾因中影案遭判賠新台幣1.7億元的國民黨政策會執行長蔡正元，今年3月初與馬英九辦公室發言人徐巧芯就中影案隔空互打，民進黨合理懷疑中影案，蔡正元與馬英九之間的糾葛關係，就是因為當初此案草率簽結，始終未就諸多疑點加以釐清所致。
民進黨發言人吳沛憶表示，三中原本是屬於國家的財產，結果被國民黨當成自己的黨產，還匆匆變賣。甚至，有國民黨自家人作證說，當時是低價賤賣。國民黨應該要負責，給社會一個交代。
徐佳青呼籲，希望台北地檢署對三中案，全部重啟調查。1060411
(中央社)
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