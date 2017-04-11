當沖證交稅減半 實施1年視需求檢討

立法院院會今天三讀修正通過證券交易稅條例，股市當沖的證券交易稅將減半，實施期間1年，並將適時視證券市場的需求予以檢討。

金管會主委李瑞倉去年底拜會財政部長許虞哲商討股利稅制，雙方就當沖交易提供稅制優惠、檢討股利所得稅制等達成共識，後來2人到立法院時備詢表示，對於現股當沖交易稅，會朝減稅方向研議。

行政院版提案指出，考量近年來證券市場成交量偏低，影響資本市場籌資功能，當日沖銷交易可提升市場流動性及成交量，帶動其他投資人投入市場的意願，因此擬定「證券交易稅條例」第2條之2修正草案，增訂同一證券商受託買賣的同一帳戶，於同一營業日現款買進與現券賣出同種類同數量的上市或上櫃股票，於出賣時，按每次交易成交價格依千分之1.5稅率課徵證券交易稅，定明其施行期間為1年，以提升股市動能，並將適時視證券市場的需求予以檢討。

許虞哲在全案在立法院財政委員會初審時指出，當沖稅率降至千分之1.5，1年稅損為新台幣37.5億元，如果台股日交易量增加100億元，則可彌補這部分的稅損。財政部初審時也預估，當沖證交稅減半，最快4月底可以上路。

金管會則評估，當沖證交稅稅率從千分之3減半至1.5後，當沖占集中市場比重可由10%提高至15%，櫃買市場的當沖占比可由15%拉高至22.5%。1060411

(中央社)