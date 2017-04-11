公路蜘蛛人摔死 蘇花中橫安檢停工

我要評比

蘇花公路10日傍晚發生刷坡工程人員，因吊掛繩索斷裂墜落地面身亡的工安意外，東部地區包括蘇花公路、中橫公路等11日進行施工工區安全檢查，全部施工暫停1天。（公路總局四工處提供）中央社記者李先鳳傳真 106年4月11日

蘇花公路昨天傍晚發生刷坡工程人員，因吊掛繩索斷裂墜落地面身亡的工安意外，東部地區包括蘇花公路、中橫公路等今天進行施工工區安全檢查，全部施工暫停1天。

正在進行刷坡工程的蘇花公路149.7公里的蘇澳鎮澳花路段，昨天下午5時左右，工人吳俊吉準備收工向下方移動時，固定身體的安全母索斷裂，自約30公尺高度墜落地面，經緊急送醫搶救仍回天乏術。

公路總局第四區養護工程處表示，台9線149.7公里處上邊坡坡面岩盤破碎且幾近垂直，常因施工困難、危險性高及氣候不佳，施工工人常有辭職，且不易找到人員進場接替，經施工團隊克服各種困難積極搶修，目前該邊坡坡面已完成約90%。

目前公路總局第四區養護工程處南澳工務段已要求工地停工，除詳細檢討事故原因，並全面檢視各項防護設備，待完成調查及改善後再復工。1060411

(中央社)