川普梅伊通電 稱有機會勸俄不支持敘國

我要評比

英國首相梅伊與美國總統川普今天通電話，兩人均表示，說服莫斯科終止支持敘利亞總統阿塞德（Bashar al-Assad），現已存在「一扇機會之窗」。

法新社報導，唐寧街英相官邸一名女發言人說：「首相與美國總統同意，說服俄國使其相信與阿塞德同盟已不符俄國戰略利益，現已存在一扇機會之窗。」

上週敘國叛軍所掌握的一座城鎮疑遭化武攻擊，至少87名平民喪生，美國旋即以飛彈打擊敘利亞空軍基地做為報復，首度直接介入對抗阿塞德政權；敘國政府被控以化武攻擊平民。

英國表示「完全支持」美國的打擊行動，兩國也施壓俄國停止支持敘國政府；英國外長強生（Boris Johnson）取消今天訪問莫斯科行程，稱取而代之的優先事項是今天與G7外長的會面。

G7外長在義大利的峰會預料將以敘利亞情勢為主，美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）隨後將於11日訪問莫斯科，與俄外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會談。

路透社報導，白宮今天隨後表示，川普與英相梅伊和德國總理梅克爾個別通電話，感謝兩國對美國打擊敘利亞的支持。

英相辦公室的女發言人並表示，英美兩國領袖也同意，提勒森本週訪俄，將有機會讓一項持續的政治解決方案取得進展。1060411

(中央社)