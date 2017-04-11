陸首艘自製航艦下水日 被紀念郵戳曝光
中國大陸首艘自製航空母艦似可確定在4月23日下水。據新浪軍事微博今天披露，大陸中國郵政將為此發行的紀念明信片曝光，郵戳上清楚註明著「遼寧大連，2017.04.23」的字樣。
此外，一些需要在下水後才?裝的工程，為了趕進度不得不在下水前先開始。待4月23號下水後，艦隻將駛入?裝碼頭，繼續進行設備安裝調試工作。依遼寧艦進度計算，約在2018年12月26日前可完成交付海軍的所有準備工作。
新浪軍事微博這則署名「軍評陳光文」的文章指出，中國大陸網路日前流傳新一批首艘自製航空母艦的照片，畫面顯示，這艘航空母艦塗上了代表海軍的銀灰色漆，艦體周圍的支架也已全部拆除，顯示這艘航空母艦的下水「指日可待」。
至於被曝光的紀念明信片及郵戳，上面都寫著「中國首艘國產航母下水紀念」的字樣，而郵戳上註明的「遼寧大連，2017.04.23」的字樣，形同將下水日期曝光，印證先前普遍流傳的下水日期。而4月23日，是中國大陸官方訂定的「海軍節」。
文章並指出，依照遼寧號下水典禮的前例，這艘航空母艦的下水典禮，也應有中國大陸最高領導人前往大連造船廠出席。
這篇文章說，中國大陸首艘自製航空母艦與現役的遼寧艦主要結構尺寸上變化不大，外觀幾乎和遼寧艦一模一樣。但是，艦載機搭載數量卻大幅增加到36架（殲15戰鬥機），幾乎是遼寧艦的1.5倍。1060411
(中央社)
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