國籍法規定素行不良太模糊 民團籲刪除
移民/移住人權修法聯盟等民團今天表示，有關實際影響新移民歸化資格的國籍法第3條素行不良規定，太過模糊，呼籲政府應進行改革，刪除素行不良之規定。
去年底國籍法三讀修正，針對移民歸化申請身分證的第3條修正為「無不良素行，且無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」，並由內政部戶政司制定無不良素行認定辦法。
對此，移民/移住人權修法聯盟、婦女新知基金會等民間團體今天在立法院舉辦記者會，利用行動劇，演出外配遭家暴趕出家，而後要申請身分證卻遭丈夫舉報未撫養家庭，被內政部以素行不良為由，無法取得身分證的困境。
民團高呼「身分證檢查制度，破壞新移民人權」口號，呼籲政府應對實際影響新移民歸化資格的國籍法第3條進行改革，刪除素行不良之規定，保留「無警察刑事紀錄證明之刑事案件紀錄」即可，以保障新移民的權益。
來自柬埔寨的南洋台灣姐妹會執行秘書李佩香說，原本爭取修正國籍法第3條品行不端的模糊規定，可是去年國籍法修正通過，把品行不端改成素行不良，一樣也是模糊的用詞，且內政部素行不良認定辦法中，更把未撫養小孩認定為素行不良。
勞動人權協會執行長王娟萍表示，過去有案例是外配被家暴，雖然取得小孩的監護權，但先生卻將小孩強制帶走不讓該名外配監護，法律不僅無法為外配討回公道，也讓這名外配無法拿到身分證。她說，素行不良的規定就是破壞新移民人權。1060411
(中央社)
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