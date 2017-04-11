內野必死球處置不當 響尾蛇隊大失血

美國職棒大聯盟（MLB）舊金山巨人隊，今天主場迎戰亞利桑那響尾蛇隊，4局下巨人打者擊出內野必死球，但響尾蛇2個致命失誤連掉3分，最後1比4把勝利拱手讓人。

這場比賽前3局兩隊都沒有斬獲，4局上響尾蛇連3個打者都是擊出滾地球出局，4局下巨人游擊手克勞福（Brandon Crawford）擊出2壘安打站上得點圈。

接下來打者努涅斯（Eduardo Nunez）擊出滾地球被封殺1出局，響尾蛇先發投手華克（Taijuan Walker）卻控球失常，連投兩個4壞保送，1出局滿壘。

輪摩爾（Matt Moore）打擊，他相中華克的曲球卻沒揮中球心形成內野必死球，華克下投手丘急著回傳本壘要阻止壘上跑者得分卻大暴傳，隨後捕手把球傳給在本壘補位的華克又是大暴傳，連丟2分。

這時巨人跑者繼續推進，響尾蛇野手眼明手卻不夠快，這回沒有再暴傳卻阻殺不及再掉1分，總共大失血3分，而擊出內野必死球的努涅斯，笑得闔不攏嘴更趁機占2壘，全場球迷歡聲雷動。

5局上響尾蛇打者湯瑪斯（Yasmany Tomas）擊出中外野方向全壘打追回1分，但7局下巨人克勞福擊出帶著1分打點的右外野方向高飛犧牲打，最後4比1擊敗響尾蛇。

若是響尾蛇4局下的內野守備沒發生離譜失誤，這場比賽的勝負仍難預料。1060411

(中央社)