馬媒驚呼：大馬榴槤被中國遊客吃到快買不起了！
中國遊客的消費能力舉世皆知，但吃馬來西亞榴槤吃到近3年來大馬榴槤價格漲了3倍，連馬來西亞媒體都驚呼大馬人快吃不起榴槤了。
馬來西亞《星報》10日報導稱，大批中國遊客到來對旅遊業是一件好事，不過同時也是一把雙刃劍，正大幅推高有「水果之王」之稱的榴槤的價格。
位於馬來西亞東海岸的迪沙魯是傳統的度假區，當地一家果園的主管童小姐說，中國遊客來到後往往第一件事就是找榴槤買，尤其是最受歡迎的貓山王榴槤。過去3、4年間，來她果園的中國遊客增加了50%，平均每週來2、30輛遊覽車。客人們來自中國各地，有的來自南方的廣州，有的來自東北的瀋陽、哈爾濱。
她說，貓山王榴槤3年前，一公斤賣30元馬幣林吉特（約新台幣220元），現在已漲到每公斤60至90林吉特。當地人已經不停抱怨了。
據馬來西亞《中國報》報導，今年1月，馬來西亞聯邦農業銷售局曾表示，由於中國對榴槤需求不斷增長，馬國今年出口到中國的冷凍榴槤總額將倍增，預計從去年的3500萬林吉特，增至7000萬林吉特。
馬來西亞《星報》本月初報導稱，由於天氣惡劣等原因，馬來西亞榴槤收成將減少，需求卻在增加，估計榴槤售價將繼續上漲。
(旺報)
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