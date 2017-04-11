澎湖百歲老榮民 榮服處及縣府齊祝壽

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老榮民張代錦百歲生日，榮服處及縣府志工們歡樂齊聚熱鬧祝壽。（陳可文攝）

澎湖獨居老榮民張代錦躋身百歲人瑞，11日歡慶生日，總統匾額祝壽，縣府、榮服處及志工們包圍歡唱生日快樂歌，尤其女兒越洋電話來祝賀，張代錦最感動。

今年百歲張代錦，大陸湖南人，民國38年隨國民政府撥遷來台，服役於高雄左營海軍陸戰隊，爾後轉調澎湖海軍二廠服務，57年上士退伍，更榮獲當時總統蔣中正褒揚狀。

張代錦身高僅130多公分，短小精幹非常硬朗，雖屆臨百歲仍行動自如，每天清晨4時起床，中午吃完飯還不睡午覺，騎著腳踏車運動四處逛。

因為在台灣沒有家庭孓然一身，平日張代錦獨居自理生活，榮民服務處及縣府社會處志工們不定期前來探視慰問，縣府實物銀行也按期到府致送奶粉、麥片、罐頭等日常用品。

昨日興逢百歲生日，總統蔡英文及行政院長林全致贈「百齡華誕」匾額跨海祝壽、縣長陳光復親手遞送紅包、榮服處長韓忠義獻上生日蛋糕，所有志工們緊緊圍繞在張爺爺身旁，大聲歡唱祝您生日快樂，分享這份喜悅。

無獨有偶，居住在大陸的張代錦76歲女兒正巧也打越洋電話來祝壽，嚷嚷著要爸爸趕快申辦護照回大陸團聚，盼落葉歸根頤養晚年。

張代錦感慨表示，少小離家老大回，故鄉早人事已非，年輕時未善盡責任照顧家庭，如今年老哪有臉面再回家，更何況也習慣了澎湖的生活，還是一個人自在無憂無慮。

(中時)