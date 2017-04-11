電影《柯羅索巨獸》交換券 贈票活動
《柯羅索巨獸》Colossal
導演：納丘維格倫多Nacho Vigalondo
演員：【高年級實習生】安海瑟薇Anne Hathaway
【全家就是米家】傑森蘇戴西斯Jason Sudeikls
【美女與野獸】丹史蒂文森Dan Stevens
★ 神秘環太平洋巨獸襲擊地球，如果能遠端操控牠，你會怎麼做？
★ 震撼影壇！怪獸電影新變種！
★ 佳評如潮盛讚影史超酷類型新品種！
★ 奧斯卡得主安海瑟薇從影以來最狂演出！
上映日期：2017年4月21日(五)
發行公司：威視電影
電影類型：科幻、喜劇
劇情簡介
拯救世界，是我唯一能做的！
禍不單行的柯羅莉亞（安海瑟薇 飾演），不僅失業超過一年，再加上被男友提姆（丹史蒂文斯 飾演）給甩了、沒錢沒地方住，集結悲慘於一生的魯蛇人生，被迫離開紐約生活再次回到家鄉的她，再次和童年玩伴奧斯卡（傑森蘇戴西斯 飾演）重逢，天天和奧斯卡的朋友們喝酒玩樂過日子。
某天，她在電視上看見首爾遭到巨型怪獸柯羅索攻擊的新聞，原本不以為意的她，竟發現自己和這隻怪獸有著神祕的連結，柯羅莉亞驚覺自己擁有遠端操控柯羅索的能力，眼看事情開始慢慢失控，首爾城市陷入世界災難，柯羅莉亞必須在這事件中找出真相，好了解究竟人生面臨谷底的自己，為何成為決定世界存亡的唯一關鍵？
•活動時間：即日起至4月17日中午12點
◎ 活動辦法：
1.在該網頁留言版(是網頁！是網頁喔！)留言：「安海瑟薇從影以來最狂演出！ 《柯羅索巨獸》4/21震撼影壇」
再到【中時電子報】按讚，即可參加抽獎。
2. 票券使用時間：首三日交換券(4/21-4/23)
3.得獎公佈： 4月17日下午2點。得獎名單公布於該網頁
領票時間： 4月17日下午2點至4月19日，每日早上9點至下午6點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。
領票方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2575，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2575領取。
(中時電子報)
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