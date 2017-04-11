雲林10畢業生 7入全球百大名校
雲林私立維多利亞高中今年高三國際班只有10學生，多達7人考進全球百大大學，非常亮眼。
該校執行董事李佳芬指出，該校國際升學部分於102學年已獲認證為國際劍橋學校，104年更榮膺國際文憑認證，全台僅六所學校得此榮譽，於輔導學生課程修習上，更能適性發展。
國際班今年只有10名畢業生，方韋棋錄取英伯明罕大學、林嘉浩伊利諾與奧斯汀及賓刀法尼亞州立大學、韓青加拿大哥倫比亞七學、羅怡佳美國與加拿大賓州、哥倫比亞及舊金山等大學、蘇家慧倫敦國王學院及雪梨、蒙納許、諾汀漢等大學、劉品嫻格里菲斯學院與麥考瑞大學，李若羚澳洲阿德萊、昆士蘭、蒙納許，黃旻莛哥倫比亞、西門菲沙，卓青璇波蘭盧布大學牙醫系、王塏邑美內布拉撕加大學。
(中時)
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