墨西哥停車場倒塌 至少7死10傷

據路透社報導，墨西哥首都墨西哥城，於當地時間周一發生一起停車場倒塌意外，目前已知七人死亡、十人受傷，事故原因待進一步調查。

意外發生於墨西哥城一處興建中的停車場，工人被倒塌的石塊壓住，救護人員雖盡快抵達，仍至少造成七人死亡，受傷人數持續增加，現場瓦礫散布一地，目前仍有工人受困，警消已展開搜救行動。對於意外發生原因，墨西哥當局暫未發表說明。

(中時電子報)