柱秀柱拜訪國民黨77年黨齡老同志

國民黨主席洪秀柱（左二）11日拜訪有77年黨齡的97歲何紹權（中）。（黃文博攝）

中國國民黨主席洪秀柱11日到台南參訪，上午首站即到台南市東區東光路二段拜訪擁有77年黨齡的97歲男同志何紹權，洪看到何伯伯的黨齡比她的年紀還大。當面對他說，國民黨對不起資深黨員，當場期約，3年後何伯伯100歲時，再當場加以表揚。

洪秀柱11日上午，在台南市議員王家貞、林燕祝的陪同下，前往97歲何紹權伯伯的住家。何帶著87歲太太趙榮在門口迎接後，由於何伯伯退休時官拜上校，他立刻拿出老黨證、感謝狀等收藏物，並當場面送給主席一本「吃對食物健康長壽」的書，聲稱這是他的養生哲學，令洪秀柱很是感動。

洪秀柱表示，國民黨實在是對不起資深黨員，她當場承諾何伯伯100歲、黨齡80年時，再表揚何伯伯一次；更期許國民黨在明年9合1選舉中大勝，她才有臉再來為何伯伯慶祝百歲生日。

(中時)