不愛百萬名貨 張睿家只愛這款

張睿家今出席CASIO G-SHOCK G-STEEL發表，自認對G-SHOCK情有獨鍾。（林哲良攝）

CASIO G-SHOCK G-STEEL系列腕表主打25至35歲客層。（林哲良攝）

張睿家今為CASIO G-SHOCK G-STEEL新表站台，讓他自招，自己買表追求好看、高CP值與具功能性，他自認，以前就愛G-SHOCK，但以前比較愛黑、金色款式，但今看到G-STEEL運動表輪廓，讓他一見傾心，還說8000元價格，CP值很高，他也自嘲，若是20萬或百萬手表上手，常會碰撞到手表的他會不知道怎麼生活。

(中時)