5張發票換高麗菜 所得捐慈善

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高麗菜價格大跌，農民血本無歸，台中有室內裝修業者募資採購1萬顆高麗菜，民眾只要憑5張發票或銅板一枚，即可換取一顆高麗菜，所得全數捐給瑪麗亞基金會。

為降低高麗菜農損失，台中北屯區從事室內裝修的金豐公司負責人呂金豐，募集約新台幣12萬元，採購1萬顆高麗菜，今天在松竹路一段該公司大門前，發起用發票換菜活動。

呂金豐指出，日前接到雲林種高麗菜友人電話告知，因北部收購高麗菜價格過低，一箱高麗菜，只賣80元，扣除紙箱、採工、運資，根本不划算，讓從小種田長大的呂金豐心有戚戚焉，決定伸出援手。

一箱一箱的高麗菜，格外引人矚目，許多民眾紛紛停下車，也有婦人提著菜籃來裝高麗菜；台中市議員曾朝榮、邱素貞、軍功里長黃銘河、平順里長賴錫鏗等人也到場，以行動響應。

曾朝榮、邱素貞表示，高麗菜營養又便宜，趁便宜大家買回去做泡菜或高麗菜干，還可包水餃，清炒、煮湯都很好，大家共襄盛舉，一起做公益。

陳姓婦人說，這項活動不但解決高麗菜過剩問題，幫助菜農減少損失，也兼作公益，非常有意義。1060411

(中央社)