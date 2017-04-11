落雨繽紛櫻流成河 天元宮粉嫩滿開

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新北市淡水天元宮期待已久的吉野櫻開花了，櫻花本週將滿開，今天上午一場雨，打落部分櫻花，造成「櫻流成河」，但仍很美。民眾要追櫻，可以把握本週滿開最佳觀落櫻時間。

臉書「淡水天元宮花況報導」粉絲頁貼文，今早大雨打落部分櫻花，造成櫻流成河但還是很美。今天，天元宮全區吉野櫻約開9成，入口大石頭處約滿開，其他區約7成至8成。

天元宮是賞櫻花的「朝聖」地點，櫻花每年吸引大批遊客，天壇樓旁的櫻花樹開花最茂盛「櫻王」因細菌感染死亡，整株櫻花樹挖除，不過，其他的櫻花林，櫻花粉嫩怒放，仍與遊客分享春意盎然的幸福。

新北市天元宮櫻花季，自上週末起因天氣回暖，預估櫻花本週將進入盛開階段，至於天元宮旁的原來「櫻王」處，旁邊的「老二」和「老三」，或許是受到已經枯死的櫻王的精神，已經大滿開100%，且已經有冒出綠芽1%。

「淡水天元宮花況報導」表示，今天當地天氣陰有雨，淡水客運公告，賞櫻接駁專車原本到4月9日，因未到花期滿開，因此展延至4月23日。

天元宮總幹事李碧霞指出，開花情形仍會受天氣影響，提醒遊客，歡迎賞花留下美好記憶，但不要留下垃圾，也請勿攜帶食物、寵物進入，以維持環境整潔。並避免搖晃拉扯櫻花樹枝及踩踏樹根，讓櫻花能繼續健康生長。

市政府交通局呼籲，台64線銜接五股成泰路、龍米路，經關渡大橋往淡水，平常假日車流量就很大，加上櫻花季期間，北新路交通管制，勢必使道路更加壅塞，為避免塞車影響賞櫻興致，請市民多搭乘捷運至捷運淡水站，轉搭乘接駁車前往天元宮。1060411

(中央社)