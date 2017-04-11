跆拳道女將葉妍欣將出征 鎮長勉奪佳績
跆拳道女將葉妍欣獲選拔賽女子組59公斤級第一名，將出征亞洲青少年跆拳道錦標賽，南投縣竹山鎮長黃丹怡今天預祝奪佳績。
就讀雲林縣私立義峰高級中學二年級的葉妍欣，出生南投縣竹山鎮，她參加亞洲青少年跆拳道錦標賽中華代表隊選拔賽，獲女子組59公斤級第一名，當選國家代表隊，竹山鎮長黃丹怡今天表揚、頒發獎金，並期勉為國家爭取榮譽。
黃丹怡說，葉妍欣努力練習跆拳道，多年來參加各大、小比賽屢獲佳績，實在不容易，可說是竹山之光、南投之光，祝福她參加亞洲青少年跆拳道錦標賽，可順利再奪冠軍，也期勉葉妍欣未來持續努力，開創屬於自己的成功道路。
教練朱建安說，葉妍欣自小學一年級開始練習跆拳道，小學畢業那年獲第一座全國冠軍獎盃，國中時期雖一度想放棄，但在家人及教練鼓勵之下，決定繼續留在跆拳道場上精進，成績也逐年進步，目前積極準備將在哈薩克登場的2017年亞洲青少年跆拳道錦標賽。
竹山鎮公所表示，葉妍欣雖年僅17歲，但國際賽資歷豐富，曾獲民國102年及103年全國青少年跆拳道錦標賽金牌、2014年亞塞拜然世界少年跆拳道錦標賽銅牌、2015年中國大陸及韓國公開賽金牌、全中運金牌、2016年加拿大世界青少年跆拳道錦標賽銀牌等佳績，期盼葉妍欣未來征戰奧運舞台。1060411
(中央社)
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