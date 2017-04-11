蔡依林閨蜜樹爆紅 金城武樹不孤單
天后蔡依林（Jolin）日前和好友前往台東探訪金城武樹，在金城武樹附近找到「自己的樹」並且拍照，而這棵「閨密樹」意外爆紅，和金城武樹相輝映。
「請問蔡依林的閨密樹在哪裡」，台東縣池上鄉長張堯城這幾天電話接不停，不僅是他的好朋友，連蔡依林的粉絲也打電話給他，問他「蔡依林樹」在哪裡。
張堯城被迫不得不「重視這問題」，今天早上率同相關人員勘查這棵爆紅的「閨密樹」。
天后蔡依林日前和好友到台東進行「閨密之旅」，特別到池上探訪金城武樹，在金城武樹下模仿金城武的廣告台詞「Yes~I See u~」。後來蔡依林在距離金城武樹200公尺處找到「屬於我們的樹」，於是和好友在樹下拍照。
「閨密樹在哪裡？」、「蔡依林樹在哪裡？」，這棵閨密樹和金城武樹同樣是茄冬樹，但比金城武樹小一號。3年前「在不遠處靜靜的看著金城武樹爆紅」，如今，因蔡依林，它跟著外爆紅，享受明星的光環，「天王、天后相輝映」。
張堯城說，蔡依林的閨密樹爆紅，一開始讓他憂喜參半。喜的是，池上地區又有一個新景點；憂的是，擔心影響農民，還好農民今天很開心。
地主魏姓老農高興地說，「樂觀其成」，不會影響作息，他和妻子會好好照顧這棵樹。
張堯城說，「蔡依林樹」不會設指示牌，但是會加強維護，做好防颱準備，也希望遊客在「蔡依林樹」下拍照、乘涼後，能沿著產業道路到「龍仔尾」部落，和藝術家對話。1060411
(中央社)
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