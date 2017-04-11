搖滾世大運 中正紀念堂糾千人共演

台北市觀傳局今辦「2017搖滾世大運」招募共演活動記者會，並公布先天性腦性麻痺10歲男孩林易和四分衛等樂團創造的共演曲目，5月28日也會在中正紀念堂舉辦近千人共演。

觀光傳播局說，世大運8月登場，因此舉辦「2017搖滾世大運」共演活動，希望透過搖滾樂為世大運暖身，活動招募已開跑，歡迎報名。

「2017 搖滾世大運」是希望透過搖滾樂，傳達「永不放棄」的運動家精神，由 12名資深搖滾音樂人、11名中生代搖滾樂手和30位種子教師的參與，號召愛好搖滾樂的民眾5月28日一起在自由廣場共演，為世大運暖身，演出內容以搖滾樂為主，安排原創曲、改編曲與演奏曲等共演曲目。

觀傳局表示，公開招募與報名現已起跑，參加者可先到活動網頁線上報名，並下載樂譜、分軌檔與教學影片，進行練習， 5月28日就可至中正紀念堂自由廣場，參與搖滾世大運共演。

觀傳局說，共演曲目之一的原創歌曲「I am Here」創作者林易是一個先天性腦性麻痺10歲小男孩，熱愛音樂創作，曾參加世大運主題曲甄選未果，但他努力向前態度感動一群搖滾音樂人，決定幫他完成夢想。

董事長樂團主唱阿吉、四分衛樂團主唱阿山不但和林易共同創作，業號召眾多搖滾音樂人，集體編曲、配樂、錄製，激盪出「I am Here」這首歌。1060411

(中央社)