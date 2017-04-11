與家屬和解 成台大宅王保命符之一

「台大宅王」張彥文當街砍死前女友，台灣高等法院法官考量張男與被害家屬和解、無前科素行非惡等狀況，今天改判張男有期徒刑21年6月、褫奪公權6年，全案可上訴。

另外，張男涉犯強制罪、侵入住宅罪、恐嚇危害安全罪等3罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。

這起案件源於張男懷疑前女友變心，在民國103年9月22日早上，到她住處外埋伏；張男見到前女友時，表達希望復合的意願，但未被理會，因此當街拿刀砍殺被害人47刀致死，還脫褲親吻其下體，路人發現後報警。

一審台北地方法院當時的判決指出，審酌相關事證，加上張男坦承犯行等情況，認為他非全無教化可能性，沒有判處極刑的必要，因此依殺人等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。

案經上訴，高院多次開庭審理此案；法官調查，張男在事發前1週，與友人反覆訴說與被害人間的相處情形、自己失落難過的心情，一再表示對於過去交往時光之眷念，足見張確實深受感情所困，難以自拔。

然而，被害女子的身上有47處刀傷，法官認為，張男做出的暴怒攻擊殺人舉動，非具有嚴重的反社會人格，而經鑑定報告判斷，張男未來再犯暴力殺人的風險低。

高院也考量張男與被害者家屬於105年8月以新台幣1145萬元和解（不含犯罪被害補償金所支付部分），加上他無前科，素行非惡，兼衡犯罪動機、目的，犯罪時所受的刺激、手段等，做出以下判決。

高院表示，張男觸犯的殺人罪、強制性交罪（2罪）與污辱屍體罪部分，應執行有期徒刑21年6月，褫奪公權6年。1060411

(中央社)