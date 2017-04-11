與家屬和解 成台大宅王保命符之一
「台大宅王」張彥文當街砍死前女友，台灣高等法院法官考量張男與被害家屬和解、無前科素行非惡等狀況，今天改判張男有期徒刑21年6月、褫奪公權6年，全案可上訴。
另外，張男涉犯強制罪、侵入住宅罪、恐嚇危害安全罪等3罪，應執行有期徒刑1年，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。
這起案件源於張男懷疑前女友變心，在民國103年9月22日早上，到她住處外埋伏；張男見到前女友時，表達希望復合的意願，但未被理會，因此當街拿刀砍殺被害人47刀致死，還脫褲親吻其下體，路人發現後報警。
一審台北地方法院當時的判決指出，審酌相關事證，加上張男坦承犯行等情況，認為他非全無教化可能性，沒有判處極刑的必要，因此依殺人等罪判處無期徒刑、褫奪公權終身。
案經上訴，高院多次開庭審理此案；法官調查，張男在事發前1週，與友人反覆訴說與被害人間的相處情形、自己失落難過的心情，一再表示對於過去交往時光之眷念，足見張確實深受感情所困，難以自拔。
然而，被害女子的身上有47處刀傷，法官認為，張男做出的暴怒攻擊殺人舉動，非具有嚴重的反社會人格，而經鑑定報告判斷，張男未來再犯暴力殺人的風險低。
高院也考量張男與被害者家屬於105年8月以新台幣1145萬元和解（不含犯罪被害補償金所支付部分），加上他無前科，素行非惡，兼衡犯罪動機、目的，犯罪時所受的刺激、手段等，做出以下判決。
高院表示，張男觸犯的殺人罪、強制性交罪（2罪）與污辱屍體罪部分，應執行有期徒刑21年6月，褫奪公權6年。1060411
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。