故事演繹書法 陳世憲在書法裡寫書法

意象書法家陳世憲的作品不單純只是書法，而是「書法裡寫書法」，書寫前他會先進行田野調查，了解當地文化，再利用當地背景寫成書法，書法作品用故事演繹，帶有濃厚台灣味。

陳世憲2月才到日本東京都美術館展出書法劇情影像展，現在又到弘光科技大學藝術中心推出「意象的延展」書法文創展。

受邀到弘光展覽，陳世憲特別創作弘光人書包。他以橘色的筆墨寫「弘光人」三個字。陳世憲說，進入弘光校園要走長長的斜坡道，好像每天都要爬山，創作時，弘字的「弓」寫起來比較有韌性，又好像是射箭般可以射遠一點。

寓意讓人可以鍛鍊體魄及意志，傳達出堅忍的意象，用橘色寫是因為弘光給他充滿「熱情」和「溫暖」的感覺，因為「以人為本」的學校精神，所以人字寫得比較長，意指可以走得比較久遠。

陳世憲指出，他在「書法裡寫書法」，書寫前會進行田野調查，了解當地的文化，再以當地的背景寫成書法。像「艋舺」因臨淡水河優越地理位置，曾為台北盆地貨物集散中心，將淡水河、船的意象寫入其中，這種「地誌書法」涵蓋在地人文精神，作品變成文創商品後，就受當地人喜歡。

「寫書法不是純粹只有寫，都要有故事源頭，寫出來才有情境」，陳世憲說，他曾經一起用四支筆，沾四種不同顏色，寫出「抗」這個字，代表的就是集合所有人對抗。

他也創作出號稱全世界第一本劇情書法書，再衍生製作出愛情項鍊、愛情枕頭、愛情筷子等文創商品，「作品是藝術原點，是文創的延展，書法變成有顏色的，就適合做文創。」

弘光科大藝術中心主任施淑萍表示，陳世憲的書法跟文創結合，展現多元性，他打破書法只屬於「文人雅士」、菁英或年老族群的刻板印象，讓書法更平民化、生活化、多樣化。

施淑萍指出，陳世憲從書寫文字的傳統底蘊出發，開創書寫藝術的新局面，使台灣年輕人或普羅大眾更喜愛老祖宗的東西。這次跨領域的展覽，相信可以帶給學生啟發，展期即日起至5月10日止，歡迎民眾前來藝術中心觀賞。1060411

(中央社)