教宗羅馬開自助洗衣店 供遊民免費洗衣

我要評比

梵蒂岡宣布，「教宗方濟各自助洗衣店」今天開張，提供給無家可歸的遊民免費洗衣服和寢具。

法新社和「梵蒂岡電台」（Vatican Radio）報導，這家洗衣店位於羅馬特拉斯特維雷（Trastevere）觀光區的舊醫院內，現稱為「和平人民中心」（People of Peace Centre），由聖艾智德團體（Community Sant'Egidio）管理。

由志工營運的洗衣店內有6台惠而浦（Whirlpool）捐贈的最新機型洗衣機、烘衣機和熨斗。

宗座慈善工作處（Office of Papal Charities）在聲明中表示，還有提供淋浴、1名理髮師、診所和基本物資發放點的計畫。

英國「獨立報」（The Independent）報導，在同樣地點經營收留中心10年的聖艾智德團體表示，他們想向最窮困的人，尤其是沒有固定居所的人提供免費服務，讓他們可以清洗、烘乾和熨燙他們的衣服和毯子。（譯者：中央社陳昱婷）1060411

(中央社)