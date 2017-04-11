機位超賣優先順序 旅行社航空公司這麼說

美國聯合航空超賣，請來航警將乘客拖下機引發爭議，旅遊業者表示，機位超賣是旺季時常見的情況，通常團客比散客容易被拉掉，報到先後順序也有關係。

美國聯合航空超賣機位，請來航警硬將一名疑為亞裔的乘客拖離座位，引發網友眾怒，涉案航警已經被停職。聯航執行長為「必須重新安排座位」道歉，但遭網友砲轟沒有誠意。

事實上，台灣的航空公司超賣狀況也是時有所聞，尤其櫻花季、寒暑假及春節期間最可能發生，雄獅旅遊總經理游國珍，今天接受中央社訪問時表示，航空公司一旦發現超賣，就會開始拉人，但最遲也是在機場櫃台，像這次把旅客請下機還是頭一次聽說。

他分析，團體機位通常比自由行旅客機位更容易被航空公司「拉掉」，最一開始是要求旅行社提早開票，一旦旅行社無法提供完整名單，部分機位就會被收回，如果機位還是不足，也有旅客會在劃位現場才被通知無法上機。

他表示，除了團體旅客和自由行旅客的票種差別，報到時間也是能否成功上機的重要因素，比較晚報到的旅客較有可能被取消機位，不過如果運氣好，商務艙沒賣完，也可能被升等，完全取決當天銷售狀況。

根據各航空公司官網公告，一旦發生超賣狀況，自願改搭其他航班者又不足時，酬賓計劃，或是持最低票價的旅客，最有可能被拒絕登機。

華航則低調表示，如遇班機超賣情況，機場櫃台同仁會在現場徵求願意更改航班的旅客，重新為旅客安排班機，不會在旅客已上機後，強制撤下飛機。

長榮航空也回應，不會在旅客上機後強迫旅客下機，如果有超賣狀況一定在機場櫃台通知，同時也會提供超賣賠償給旅客。1060411

(中央社)