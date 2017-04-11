遇上機位超賣怎麼辦？旅客一定要這麼做

遇到超賣狀況，旅客要這麼做維護權益。（圖/shutterstock提供）

美國聯合航空（9）日晚間因機位超賣，以電腦抽籤選出4名乘客讓位，但其中一位華裔醫生拒絕配合，竟遭航警強拖下機，手段粗暴致男子臉部濺血，事件發生後，引發輿論譁然。事實上，「超賣」是地勤一開台就知道的事，且此次事件中，航警行為有違一般程序。究竟遇到超賣，旅客應該要怎麼做較恰當？真正程序是如何？

曾任國泰空姐、全日空空姐、華航地勤，現職為航空面試教學講師的Daphne Lin早先在《欣傳媒》刊文指，超賣是航空公司賣出超過現有機位的票，在航空公司立場「超賣是必須的」，只是多或少的差別，大多數航空公司寧願付出超賣賠償，也不願有空機位出現。而超賣多、少會視航班團體結構而定，商務客工作需求變動大、缺席機率高，超賣可能性高；團體旅客缺席機率低，超賣可能性低。

旅客在遇超賣時，如何自保權益？Daphne Lin說，基本上，地勤一開台已知超賣狀況，這時地勤會篩選面善、可溝通的旅客，詢問是否可接受不搭乘這班航班，若是旅客不接受，也不會為難。若是到關鍵時刻，仍有「多出」旅客，督導也只能拚命道歉，並尋求最佳補償方案。

如果真的成為搭不上航班旅客，也不要忽視自己權益，第一，可以詢問能否轉別家航空公司、搭乘最快起飛的航班；第二，若只能選搭隔日航班，可要求補償損失，如交通費、住宿費；第三，可以要求航空公司支付搭到鄰近機場的交通費。不過，Daphne Lin提醒，這些方案是針對傳統航空，不適用於廉航，廉航只能保證可以搭乘下班航班，但不會有任何補償。

(中時電子報)