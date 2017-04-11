台中文學獎徵文開跑 總獎金170萬

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由台中市政府文化局主辦，總獎金高達170萬元的「2017第六屆台中文學獎」徵文活動開跑！除了小說、散文、新詩、童話外，更獨創為全市國中、高中職學生開設的「青少年散文」類，以及發揚母語文化的「母語歌詩」類，歡迎全球華文作家挑戰，即日起至7月14日截止。

記者會今（11）日上午於市政府市政大樓文心樓1樓中庭舉辦，台中市副市長林依瑩、文化局長王志誠、作家劉克襄、陳憲仁等人出席；歌手鐘麗琴現場演唱母語歌曲「愛戀文字」、「四月望雨」，用優美歌聲為活動拉開詩意序幕。

林依瑩表示，台中文學獎獨創的「青少年散文」類，在學測作文之外另闢蹊徑，不僅帶動台中青年學子對文學的重視，更培養了基本的文化素養。

劉克襄認為，文學獎就像一輛在既定軌道上不斷前進的火車，乘載來自各地、各年齡層的創作者，「持續不斷」是文學獎最重要的意義，期許台中文學獎未來可以不斷前進。

文化局指出，今年台中文學獎主題為「探索文字的溫度」，以創作者「在廣大的文學銀河中探索文字」作為主題意象，林依瑩、王志誠等人進行拼貼儀式，象徵徵文活動正式開跑。

徵選項目分為：文學貢獻獎及文學創作獎，其中最高獎金為文學貢獻獎得主12萬元、小說類首獎得主10萬元。文學貢獻獎將頒予設籍台中、長期對文學創作有所貢獻的資深作家，歡迎機關、團體或以個人名義推薦報名。

文學創作獎徵文類別則包括：小說、散文、新詩、童話、青少年散文、母語歌詩等6類，除青少年散文限台中市國高中職學生參加外，其餘類別參加資格不限。

(中時)