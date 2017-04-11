鼓勵運動旅遊 教育部補助每件2000
隨著旅遊市場越來越熱絡，教育部推廣運動也決定從觀光著手，分別於「澎湖海賊團」、「瓦拉米古道遇見布農文學」等12件運動旅遊行程中，補助最高達2000元，業者並於「2017台中國際旅展」推出「運動觀光主題館」，要讓民眾體驗不一樣的旅遊型態。
「2017台中國際旅展」將於14日登場，在國外旅遊方面，包括五福旅遊、新魅力旅遊等旅行社皆參展，業者表示，這次主推台中出發的國外行程，皆有第二人折價4000優惠，其中，韓國團更下殺只要1萬1190元。
國內旅遊包括交通部觀光局、台中及南投縣等政府單位為各地區行銷，此外，國立自然科學博物館更是首次參加旅展，盼藉此帶動人氣，而來自新竹的小叮噹科學園區推出室內滑雪場，盼趁著暑假邀大人、小孩清涼一下。
此外，五星級飯店紛紛推出超低價餐券搶客，其中，福華飯店聯合餐券下殺39折、一套2張只要1380元；雲朗觀光集團則推出最低61折「雲品美饌分享券」與下殺4折起的「京兆軒粵式雙人餐券」；林酒店推出餐券買6送1優惠，另有三合一住宿套券、最低下殺25折。
(中時)
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