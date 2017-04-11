崑山科大視傳系畢製「地瓜力」 看見民俗文化延展性

崑山科大學生與在地民眾體驗製作香塔。(曹婷婷翻攝)

崑山科大視傳系畢業製作走出校園，以地瓜力為出發點，走進台南、小琉球等地，提出「共同分享、串聯彼此」概念，與在地店家合辦「地瓜力」活動，日前辦理「老行業新體驗─製香的文化巡禮」、「廣結善圓」及「摔趴夜總會」，用青年的目光與想法，為傳統產業激盪新一。

「地瓜力」以「地瓜生長的力量」，延伸出「蘊生」、「蔓生」及「再生」3大主軸，規畫多場活動，其中，視傳系「哪味設計團隊」，關注文化與生活議題，在安平40年老店江家製香舖舉行「想與你香遇」，透過製香師傅教學與介紹，讓民眾親自體驗香品製香過程，並發揮創意製作造型香塔，讓大眾進一步了解香品文化。

製香業者表示，製香行業漸漸沒落，若能透過活動如果讓年輕人體驗製香，或許能讓這些年輕人們觸類旁通，從他們的專業延伸出新想法，為製香行業做一個轉變，讓香文化繼續傳承下來。」

哪味設計團隊」為使年輕人接近香文化，創造6隻情緒診療師怪獸做為香具外型，保留傳統的香品精神，跳脫以往制式的設計，點香能增加生活情調與紓解壓力，不再只是宗教的需求。

另外，「尋∙聚泛團隊」與「摔Bar團隊」則分別與台南市中西區「唔吾藝術展覽空間」、「大乱歩」合作，舉辦「廣結善圓」、「摔趴夜總會」。「尋∙聚泛團隊」辦理「廣結善圓」結合曼陀羅、香道和祈福糕的方式，來推廣「探討、累積、呈現」的精神理念，讓大家對曼陀羅有更多認識。

「摔趴夜總會」則使用大量螢光顏料、LED燈製造炫目效果，呈現臺灣在地通俗文化的金光精神，華麗又強韌的草根性是最具臺灣在地文化的視覺印象，結構上可依需求變換酒吧、露天電影院、舞臺模式，設計動機則來自於電子花車，經過文化吸收、內化後呈現於流行性視覺作品，讓參與者看到民俗文化的延展性。

地瓜力畢業專題成果展正要起跑，成果也陸續於青春設計結、放視大賞及新一代設計展，展出「地瓜概念」，讓人看見青年學子的創意迸發。

(中時)