詹啟賢：有格局、胸襟 才是黨魁最佳人選

前國民黨副主席詹啟賢11日再度到新竹市，召開「讓國民黨不一樣、讓台灣有希望」座談，向金城新村居民，分享參選理念。（郭芝函攝）

詹啟賢在座談上分享自己的從醫、從政經驗。（郭芝函攝）

前國民黨副主席詹啟賢11日再度到訪新竹市，召開「讓國民黨不一樣、讓台灣有希望」座談，向金城新村居民，分享參選理念。他說，唯有國民黨，才能維持兩岸和平，在政治互信下穩定發展；沒有派系包袱的他，是黨主席最佳人選。稱有信心團結黨內，在2020年重返執政。

「讓國民黨不一樣、讓台灣有希望」座談，11日在金城社區舉行，國民黨新竹市議會黨團書記長林耕仁、市議員鍾淑英，以及黨代表、青年黨工等近50人皆與會。詹啟賢開頭提起過去從醫歷程，指他擔任奇美醫院院長時，不僅擴充病床數量，更解決所有負債，一手將地區醫院搖身為醫學中心。

他說，國民黨是個多元包容的黨，能拋開省籍、生活習慣、意識等不同型態團結起來，但「團結不是口號」，須注入新思維突破現況。這次黨主席選舉不只關係到黨的發展、中華民國存在、兩岸和平、國際亞太情勢等多種局面，因此得交給具胸襟、格局的人，取得中間選民認同，拉起黨的氣勢，有這種抱負才敢出來參選黨主席。

他強調，自己非典型官場人物，因曾為公私部門效力，具民間經營、管理等務實經驗，任何疑難雜症，都有他一套方式解決，雖沒被黨從頭栽培過，但只要有事就會站出來承擔，強調參選清白，絕無設樁腳、人頭黨員，沒有個人恩怨的他，才有條件整合黨，完成更高挑戰。

「支持我，就是黨的覺醒、改變的開始！」他表示，國民黨必須給年輕人機會，因此他推出「青年政策」，包括取消連署、民調加權計分、成立青年學苑、集結在學及就業中青年，打造青年平台，甚至成立青年議會等拉拔新生代，盼大眾將選票投給他，讓他帶領國民黨贏回2018、2020。

(中時)