華信航空跳島遊 台東蘭嶼綠島一次滿足

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台灣四面環海，今年暑假及早計劃跳島行程，華信航空宣佈，推出春夏限定玩法，台東、蘭嶼、綠島3日遊，東部美景一次滿足。

隨著春夏季來臨，離島旅遊也開始夯了起來，華信航空表示，配合台東-台北晚班機調整，特別與旅行業者合作，推出「華信假期--蘭綠手牽手3日遊」特惠專案。

根據規劃，旅客可搭乘華信航空台北-台東AE391班機上午7時20分班機由松山機場起飛到台東；回程則搭配台東-台北AE394晚班機，晚間7時40分由台東機場起飛返回台北，配合蘭嶼、綠島船班，讓旅客一次遊遍蘭、綠雙島。

根據華信航空規劃，行程包含華信航空台北-台東機票、蘭嶼、綠島的跳島船票及行程、接送、住宿，3天2夜每人只要新台幣8990元起，還特別提供機車環島。

蘭嶼可說是台灣離島最特殊的島嶼，保留完整達悟族文化，不管文化、生態與海底景緻都極具特色。綠島的朝日溫泉則擁有罕見海底溫泉，是世界級的地質景觀，旅客可盡情享受獨特的海水溫泉之旅。1060411

(中央社)