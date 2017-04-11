普立茲獎公布 表彰挑戰川普及揭弊

我要評比

美國新聞界最權威的「普立茲獎」（Pulitzer Prizes），今天頒獎表彰一些在美國撕裂大選期間挑戰總統川普，以及為捍衛新聞自由付出熱忱的新聞媒體。

法新社報導，普立茲獎計有21個獎項，涵括新聞、藝文與文學等領域。第101屆普立茲新聞獎在紐約的哥倫比亞大學頒獎，時值美國新聞媒體被白宮抨擊以「假新聞」評論干擾施政，以及因錯誤預測川普選情而備受批評之際。

「華盛頓郵報」（Washington Post）記者法倫索爾特（David Fahrenthold）以質疑川普聲稱的慈善義舉獲得全國報導獎，並被普立茲獎委員會譽為「透明新聞的典範」。法倫索爾特不只調查川普的慈善捐助問題，還揭發川普於一捲2005年影帶中粗鄙吹噓調戲婦女言論。

川普於爭取共和黨提名期間聲稱，他已為退伍軍人籌集600萬美元，但僅撥款100多萬美元後就停止撥款。 紐約「每日新聞」（Daily News）和調查新聞網站「ProPublica」，以揭發當局濫用排除規則，將數百名最窮困的少數族裔人士趕出家門，獲得公共服務獎。

普立茲獎評委會主席普賴德（Mike Pride）在引言時指出，獲獎的新聞，包括挑戰「最有力量的政治人物與機構」的報導，以及揭發「系統性地虐待一些難以自保弱勢者」的報導。

「紐約時報」（New York Times）以設定議題式的報導俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）以包括刺殺與線上騷擾等手段，對外投射俄國影響力，獲得國際報導獎。

自由攝影師貝瑞胡拉克（Daniel Berehulak）登在紐時的照片，以照片說明菲律賓反毒戰爭的殘酷，獲得突發新聞攝影獎。

其他美國國內的獎項還有：加州奧克蘭的「東灣時報」（East Bay Times）以報導一起釀成36死的派對火警，並揭發悲劇本可免於發生，而獲突發新聞獎。

紐時的齊佛茲（C.J. Chivers）以凸顯一名陸戰隊戰後淪入暴力，獲專題報導獎；「芝加哥論壇報」（Chicago Tribune）以描寫1名10歲男孩與母親在一場槍擊下倖存，獲專題圖片獎。

「查爾斯頓憲郵報」（Charleston Gazette－Mail）報導西維吉尼亞州毒品問題獲調查報導獎。

國際記者調查聯盟（ICIJ）、麥克萊契公司（McClatchy）及其發行的「邁阿密前鋒報」（The MiamiHerald），以系列調查巴拿馬文件案、揭發全球性的離岸避稅天堂，獲得解釋性報導獎。（譯者：中央社陳亦偉）1060411

(中央社)