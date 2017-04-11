都是乘客的錯！ 聯航CEO發聲避重就輕惹怒網友

聯航CEO姆諾茲。(圖/美聯社)

乘客慘遭強拖出機艙。(圖/美聯社)

乘客遭航警強拖出去，過程中他的眼鏡鬆脫、衣服被扯落頭上鮮血直流。(影片/YouTube)

美國聯合航空(United Airlines)周日因為機位超賣，要讓自家員工登機，所以隨機抽籤後，要求一名男性華裔乘客下機但遭拒，沒想到聯航竟請來航警強行將人拖下飛機，而乘客被狠拖又濺血的影片在網路上瘋傳，也讓聯航被撻伐，沒想到聯航的CEO居然提油救火，先發聲明避重就輕稱只是「重新安置」乘客，又再給員工的內部信中責怪乘客「造成破壞又好鬥」，並且絕對支持「遵循正常程序」員工的做法。

聯合航空周日下午一班由芝加哥飛往肯塔基州路易斯維爾的班機，因機位超賣，要讓4名員工登機準備隔天的班機，先是以800美元（約新台幣2萬4千元）徵求4名乘客自願下機，後來沒人願意下機，因此用電腦隨機抽出4人，而其中一名69歲的男性華裔乘客以「我是醫生，明天早上有病人要看」為由拒絕下機，結果聯航直接請來航警將他強制拖離，過程中十分粗暴的對待這名乘客，他當場衣服被扯破還鮮血直流。

而航警施暴的過程也被其他乘客拍了下來，並在網路上廣為流傳引發一遍撻伐，芝加哥警方稱該名乘客是在過程中跌倒撞到頭才受傷，而他也被送到醫院治療，沒有生命危險。聯合航空的執行長姆諾茲（Oscar Munoz）也因此在臉書上對此發表聲明表示，為了要「重新安置」這些乘客而道歉，他們的團隊也已經緊急與當局聯絡，內部也詳細調查發生什麼事，並且試圖聯繫該名受傷乘客，期望可以解決問題。

聯航CEO姆諾茲在推特上發表聲明，為要「重新安置」這些乘客而道歉，他們的團隊也已經緊急與當局聯絡，內部也詳細調查發生什麼事，並且試圖聯繫該名受傷乘客，期望可以解決問題。(圖/推特)

然而這份聲明不但沒有平息外界的憤怒，還讓網友更加氣憤，認為姆諾茲的聲明居然避重就輕用「重新安置」這個詞彙來表達暴行，試圖淡化聯航的疏失，也讓對聯航憤怒的評論灌爆了該公司的推特帳號，不少人嘲諷乘客都被他們「重新安置」到醫院去了，也有網友表示乘客一定不能輕放聯航的暴行，要堅持向該公司提起訴訟，甚至有網友諷刺性地幫諾姆茲修改聲明成「我們找到不用為此負責的方式」、「試圖解決這場不可避免的法律行動和公關惡夢」，也有人直指姆諾茲應該下台，更揚言要抵制聯航。

網友諷刺性地幫諾姆茲修改聲明成「我們找到不用為此負責的方式」、「試圖解決這場不可避免的法律行動和公關惡夢」。(圖/推特)

不僅如此事後姆諾茲給航空公司內部的公開信中也曝光了，當中稱員工只是「遵循正常程序」，又指責是這名受傷的乘客不願配合還提高音量，員工在和乘客接觸幾次後，他持續反抗造成破壞而且越來越好鬥，也是這樣才讓員工毫無選擇，只好叫來航警將人帶下飛機，而此時該名乘客仍然還在反抗，並反抗航警及員工的指示跑回機艙內，儘管他說希望員工可以從中學到教訓，但絕對支持員工的做法。

(中時電子報)