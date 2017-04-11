6隻毛小孩狂吠 一家6口夢中驚醒躲火劫

消防人員救出受困民眾，江妻（右）從頭至尾一直抱著毛小孩。（陳淑娥翻攝）

台中市大雅區透天厝11日凌晨竄出火舌，家中飼養的毛小孩猛力吠叫，主人從夢中驚醒後逃生，江姓夫妻等6人及6條狗全部獲救無大恙，起火原因目前由消防局火調人員釐清中。

台中市府消防局救災救護指揮中心今天3時許獲報，大雅區民生路3段發生住宅火警，立即派遣第一大隊、大雅、神岡、清泉、西屯、四平、水湳等7個消防單位，由大隊長楊純凱帶隊前往搶救。

第一大隊表示，現場為3樓RC建築物，4樓鐵皮加蓋，70歲江姓男子、61歲妻子、2名兒子、2名親戚共6人及6隻毛小孩同住，濃煙及火舌由1樓冒出，到場時2名民眾在鄰居協助下已脫困，2樓陽台1人、3樓1人及4樓2人共4人受困待救，救災人員以雙節梯加掛梯將他們順利救出，所幸僅2人輕微嗆傷無大恙。

消防人員指出，暗夜惡火，江姓一家人早已呼呼大睡，家中飼養的毛小孩見火苗狂吠，驚醒夢中人救了主人全家，其中最後救出的江妻，從頭至尾一直抱著狗兒，直到人狗全部脫困才離開火場。

(中時)