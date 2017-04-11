愛貓走失警助尋回 南非女失主讚：I love Taiwan

愛貓失而復得，女主人Sumien總算破涕為笑，並大讚台灣警察好棒！（張企群翻攝）

文山二分局景美所員警(左起)楊雅筑、柯俊羽、張雅鈞通力合作，協助外籍女子尋回愛貓。（張企群翻攝）

台北市文山二分局景美派出所警員楊雅筑、柯俊羽及張雅鈞3員日前受理一位南非籍女子Sumien的報案，聲稱返家時發現房門未關且屋內之愛貓不見蹤跡，疑遭人闖空門偷竊並把貓咪抱走。

3員獲報後，立即前往案發住宅大樓16樓現場，並詢問報案人Sumien相關細節，惟該女不諳中文，幸在場之楊員英文程度優異，立即主動進行溝通。

經員警仔細查察後，現場未發現有遭人破壞闖入之跡象，另經該女清點家中財物後亦無損失，唯獨愛貓仍不知去向，研判是貓咪獨自跑出家門時。此時，女子的美國籍友人Kevin亦趕到現場關心，後經進一步了解得知，原是Sumien外出度假期間，將愛貓交代給朋友Kevin協助照顧，但Kevin離去前未將家門關上，一時疏忽讓貓咪跑出家門還爬上樓到17樓的樓梯間，被大樓主委發現，以為是野貓入侵，將其抓起並野放到外頭馬路上。

Sumien想到怯生生的毛小孩竟會離家出走，又得知被野放到馬路上，頓時崩潰大哭，心想再也看不到自己的寶貝。看到Sumien傷心難過可憐的模樣，楊員趕緊先以流利的英文安撫其心情，同一時間柯、張2員立即前往周遭馬路尋找貓咪的蹤跡，果然皇天不負苦心人，經2員仔細、耐心的協尋後，終於在大樓不遠處發現了貓咪，趕緊將牠帶回Sumien身旁。

對於愛貓失而復得，Sumien總算破涕為笑，甚至熱情的擁抱3名員警，並大聲說「I love Taiwan！(我愛臺灣)」、「The police in Taiwan are really enthusiastic and excellent!(臺灣警察好熱心、真優秀！)」。

(中時)