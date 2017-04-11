舒淇半裸露香肩泡湯 網心疼：看起來好孤獨

舒淇昨曬出泡湯美照。（圖／翻攝自sqwhat IG）

網友關心舒淇。（圖／翻攝自sqwhat IG）

舒淇常在IG分享心情。（圖／中時資料照片）

影后舒淇情纏馮德倫20年，終於在去年9月閃電宣布修成正果、甜蜜完婚，近來舒淇常被傳有喜，馮德倫則PO出照片護妻說：「好明顯懷孕的是我啦！」閃翻眾人，昨(10日)舒淇在IG曬出自己半裸小露香肩的泡湯照，表情眉頭深鎖看似有心事，網友則心疼問：「為啥看上去這麼孤獨？」

舒淇常在IG分享生活點滴與心情體悟，昨她秀出性感泡湯照，喊說：「去去寒」，照片中的她雖性感露出香肩，但一隻手托頰、頭側一邊，眼神看似有心事，令粉絲擔心她是否心情不好？網友也紛紛問：「怎麼看起來不開心的樣子」、「一池溫泉，若能把心裡的寒意也去掉就好了。願你喜樂安康」。

而舒淇先前曾因發文遭質疑是否跟老公吵架，隨後馮德倫澄清舒淇只是看完書有感而發，大家不用做過多聯想，這回舒淇再遭網友詢問是否心情差，只能說影后人氣旺，一舉一動都讓粉絲相當關注。

(中時電子報)