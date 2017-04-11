楊珍妮出席大馬清真展 積極拓展市場
經濟部國際貿易局局長楊珍妮前來馬來西亞，於4月7日參觀第14屆國際清真展，除了積極開拓穆斯林市場並為參展台商加油打氣，駐馬來西亞代表章計平在場作陪。
駐大馬代表處說，這項展覽在吉隆坡舉行，楊珍妮與章計平由社團法人台灣生技產業聯盟理事長張春生陪同，與前來參展的台商交流。
今年台灣由社團法人台灣生技產業聯盟，以及財團法人台灣優良農產品發展協會籌組台灣館參展，主要產品為具備清真認證的農產品、保健食品、休閒食品及果糖等，希望透過大馬國際清真專業展，開拓大馬及全球16億穆斯林人口的市場。
章計平告訴參展台商說，今年為新南向政策的行動年，大馬為台灣第8大貿易夥伴國，台灣為大馬第4大投資國家，兩國之間的經貿關係非常緊密。台商前來參展，不僅可提升兩國的商業合作機會，增進兩國的經貿往來，也展現新南向政策的具體行動。
大馬國際清真展為全球最大的清真專業展，展出具清真認證的產品或服務。今年計有來自超過30個國家550家企業參展，預計吸引2萬5000名專業買主。1060411
(中央社)
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