13日萬安演習 高鐵5站聯外交通停駛半小時

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台灣高鐵配合4月13日（四）下午13時30分至14時於中部地區舉行之萬安40號演習（範圍包括：苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣），高鐵苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站之聯外接駁公車、快捷公車，以及排班計程車等，將於演習時段，配合交通管制暫停行駛。

高鐵表示，演習期間僅聯外交通進行管制，高鐵各車次列車正常行駛，車站售票及旅客進出閘門皆維持正常作業，呼籲期間前往高鐵苗栗站、台中站、彰化站、雲林站及嘉義站搭車旅客提前到站，避免延誤行程。而13日（四）下午13時30分至14時演習時段到離站旅客，請配合憲、警及站務人員引導。

另外，因例行維護作業，13日（四）00:30~05:00AM，高鐵部分票務系統(含網路訂票系統、T Express行動購票App、周遊券票務、訂位簡訊發送服務，如語音訂位系統訂位後的簡訊將不發送，但訂位功能不受影響，以及高鐵企業網站，包含T Express及回數/定期票搭乘紀錄查詢等皆暫停服務，上述時段旅客可改至便利商店通路購/取票。

(工商)