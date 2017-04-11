把握先機 標靶治癲癇有望
「標靶治療」也能精準的治療癲癇！中山醫學大學附設醫院神經科主任辛裕隆，邀集相關團隊、耗時8年，研究出在患者神經處裝置與積體電路整合的「電極片」，可於癲癇發作時立即抑制，目前已完成豬隻實驗，預計明年初將可進入人體實驗。
辛裕隆指出，目前台灣約有15萬名癲癇病患，其中3萬人即便服用2種藥物、仍無法完全抑制癲癇發作，為了幫助患者徹底解決發病帶來的危險，特別研究出使用「神經調控術」的標靶治療方法。
辛裕隆說，目前癲癇治療方式除口服藥物、傳統手術治療，還有「迷走神經刺激」與「深部腦刺激」的手術，此兩者雖使用微創手術、安全性高，但價格昂貴，且植入神經的電極片是持續刺激，效果仍無法達到完美。
實驗中的「神經調控術」則採用「閉路式自動偵測控制癲癇系統」，平常電極片會進行神經電波監測，若發現病發時的異常波動時，才會立即控制。目前在豬隻實驗部分可達到百分百控制癲癇，下一步將進行晶電製作，預計明年初可望進行人體實驗。
癲癇屬於中樞神經疾病，發生原因包括後天的腦部創傷、腦中風、腫瘤或神經感染、退化性疾病等，先天性癲癇則可能是發育障礙引起。辛裕隆說，若此「神經調控術」未來在人體實驗成功，下一步將可能擴展至其他神經相關疾病的應用。
(中時)
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